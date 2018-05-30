Выпуск 8.45 30 мая
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 30 мая. Ключевые из них:
– Резонансное убийство – в Киеве застрелен журналист Аркадий Бабченко, последние подробности преступления.
– 4 наших бойца ранены – боевики активно атакуют на Востоке, информация с передовой.
– Новое обострение на Ближнем Востоке – израильтяне и палестинцы обменялись ударами. Тель Авив применил авиацию.
2018-05-30
Теги: Факты 8.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.