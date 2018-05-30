Выпуск 8.45 30 мая

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 30 мая. Ключевые из них:

– Резонансное убийство – в Киеве застрелен журналист Аркадий Бабченко, последние подробности преступления.

– 4 наших бойца ранены – боевики активно атакуют на Востоке, информация с передовой.

– Новое обострение на Ближнем Востоке – израильтяне и палестинцы обменялись ударами. Тель Авив применил авиацию.

Опубликовано Май, 30 в 11:05



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