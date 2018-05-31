Выпуск 8.45 31 мая

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 31 мая. Ключевые из них:

– Ни минуты покоя, на Востоке враг не дает передохнуть. Среди наших есть раненые – последняя информация.

– Критики много, но и поддержки действий силовиков не менее – у нас последние детали воскрешения Аркадия Бабченко.

– 300 полицейских Чернигова могут погибнуть в один момент – люди работают в двойне аварийном доме.

Опубликовано Май, 31 в 11:02



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