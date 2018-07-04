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Выпуск 8.45 4 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 4 июля. Ключевые из них:

– В каком состоянии дети, отравившиеся накануне в лагере на Киевщине, и что стало причиной болезни.

– Боевики используют хлебное перемирие – чтобы завозить технику в Донбасс. Как прошли сутки на фронте.

– Каждая четвертая харьковская маршрутка опасна для пассажиров. Факты провели рейд вместе с патрульными и поражены результатами.

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