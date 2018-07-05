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Выпуск 8.45 5 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 5 июля. Ключевые из них:

– Двое раненых наших бойцов. Боевики активизировались в окрестностях оккупированной Горловки.

– Он разработал онлайн-платформу, которая поможет отследить каждую бюджетную гривну. В фактах новый лидер – Валерий Веремчук.

– А еще убийственная жара в Канаде, что такое крафтовой пиво и чем оно особенно и наш традиционный кино-анонс.

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