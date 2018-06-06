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Выпуск 8.45 6 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 6 июня. Ключевые из них:

– Олег Сенцов написал письмо к лидерам стран Большой Семерки. Просит давить на Москву, чтобы освободить всех украинских политзаключенных.

– Опасные батарейки. Почему их нельзя выбрасывать и почему в Украине их не перерабатывают.

– Как столичные спасатели заботятся о безопасности на пляжах.

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