Выпуск 8.45 6 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 6 июня. Ключевые из них:
– Олег Сенцов написал письмо к лидерам стран Большой Семерки. Просит давить на Москву, чтобы освободить всех украинских политзаключенных.
– Опасные батарейки. Почему их нельзя выбрасывать и почему в Украине их не перерабатывают.
– Как столичные спасатели заботятся о безопасности на пляжах.
2018-06-06
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