Выпуск 8.45 6 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 6 июля. Ключевые из них:

– В Харькове взорвали авто ген-директора фармацевтической компании. В машине было три человека.

– Один военный ранен. Пятые сутки хлебного перемирия прошли под вражескими атаками.

– Его программа на 90% уменьшила количество после-родовых осложнений. Ростислав Зауральский – герой проекта Новые лидеры.

Опубликовано Июль, 06 в 10:35



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