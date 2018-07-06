Выпуск 8.45 6 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 6 июля. Ключевые из них:
– В Харькове взорвали авто ген-директора фармацевтической компании. В машине было три человека.
– Один военный ранен. Пятые сутки хлебного перемирия прошли под вражескими атаками.
– Его программа на 90% уменьшила количество после-родовых осложнений. Ростислав Зауральский – герой проекта Новые лидеры.
2018-07-06
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