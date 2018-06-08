Выпуск 8.45 8 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 8.45 8 июня. Ключевые из них:

– Умение управлять танком, медицинская эвакуация, слаженность во время наступления. Какие испытания проходят наши танкисты на международных соревнованиях Сильная Европа.

– В Канаде открывается двухдневный саммит стран Большой Семерки.

– Спортивные площадки, скверы, Wi-Fi и планшеты у детей в школе. Почему децентрализация – это выгодно?

Опубликовано Июнь, 08 в 10:26



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