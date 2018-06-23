Выпускной 2018: сколько стоит и тренды

Село Старый Лисец на Прикарпатье. Семья Богдана экономит. Поэтому для торжеств парень примеряет костюм старшего брата, обувь купили за несколько месяцев.

Под костюм он наденет вышиванку, которую собственноручно вышила мама. Празднично и не надо покупать галстук. Богдана одноклассники потратят где-то 3,5 тыс грн, а он сильно сэкономит.

Близнецы Руслана и Богдана потратят чуть больше парней. Платье Руслана шила на заказ – 1700 грн.

Богдана выбрала брючный костюм. Прическу девушкам будет делать мама, но за макияж каждый заплатит по 350 грн.

А это уже Винницкая область. Районный центр Орехов. Екатерина Мадишова по свое платье ездила в Хмельницкий. Там выбор больше. Вместе со всем вышло немало – до 9 тыс.

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Покупали еще босоножки, которые стоят 1 тыс грн, также украшения, стоимость которых 500 грн еще будет прическа, макияж, маникюр.

Столичная выпускница Юлия начала искать платье еще зимой. Пришла послушать советы к известному дизайнеру. Хотя и имеет свои требования к праздничному наряду.

В этом году в моде пастельные цвета и практические фасоны, говорит известный дизайнер Ольга Навроцкая.

Вообще независимо от суммы в кошельке, можно выбрать недорогое платье, в котором каждая выпускница будет неотразимой.

Итак, на выпускной можно потратиться по-разному. Но в столице средний чек на праздник – до 15 тыс грн. Основные издержки- одежда и обувь. Макияж, прическа и украшения.

Средняя стоимость выпускного в районном центре – до 10 тыс грн, а в селе – до 5-ти. На банкетные гуляния тратят примерно 2 – 5 тыс из семьи.

Одни считают, что такие деньги жалко выбрасывать и отказываются от громких празднований, другие говорят – школьный выпускной лишь раз в жизни, поэтому экономить не стоит.

К слову, Факты ICTV узнали, как собираются праздновать выпускной 2018 отечественные одиннадцатиклассники.

Опубликовано Июнь, 23 в 15:04



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