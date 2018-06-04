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Решение задач космического масштаба: в Киеве прошел международный хакатон

Они собираются одновременно в 70 странах мира, чтобы решить задачу космического масштаба. Они участники международного конкурса инноваций – инженеры, предприниматели, дизайнеры.

В столице состоялся масштабный космический хакатон в Европе.

Организаторы мероприятия – космические агентства Европы и Франции. Участники работают над решением вполне реальных проблем, которые интересуют международные организации и авиастроительные компании. Для участия заранее выбирают команду и задачи. И долго готовятся. А вот на практическое выполнение есть всего лишь 24 часа.

Успешные команды и их проекты получают финансы и сотрудничество с крупнейшими корпорациями мира. Участникам помогают понять, насколько их идея работает и привлекает инвесторов.

Команда с космической столицы Украины – города Днепра – представила жюри мини-шаттл – корабль многоразового использования. Достигнув цели, система возвращается на Землю. Разработку можно использовать для научных космических миссий, экспериментов и доставки оборудования на орбиту.

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Среди разработок представлены проекты, которые можно реализовать и в космосе, и на Земле. Команда киевлян Future Mechanics разрабатывает технологию, которая обеспечит моментальную коммуникацию автопилотов между собой.

Проект-победитель – гибрид дрона и аэростата. Он абсолютно бесшумный и поднимает 3 килограмма. А еще такой коптер безопасно использовать над большим скоплением людей. Команда его создателей киевляне – уже готова изготовить дрон, который сможет летать 24 часа непрерывно. Это рекордный показатель. Победители представят Украину 27 июня в финале хакатона, который состоится во французской Тулузе.

К слову, в Днепре с размахом прошел фестиваль науки и техники – Best Robo Fest.

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