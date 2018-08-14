Вырубка леса на Сумщине: кто и почему валит деревья

В Сумах люди восстали против лесхоза. Убеждают, те проводят незаконные вырубки, чтобы обогатиться на продаже древесины. Речь идет о сосновых насаждениях на окраине Сум. Ежедневно люди видят, как многотонные лесовозы мимо их домов вывозят оттуда деревья. Боятся, что с такими темпами уютное урочище, насажденное еще их дедами, превратится в пустыню.

Людмила показывает совсем свежие пеньки. Это все, что осталось от высоченных сосен, которые спасали от сильных ураганов.

Теперь, говорят местные, за несколько недель местный лесхоз вырубил почти две сотни здоровых деревьев.

Лесоводы убеждают, с помощью вырубки борются со стихийным нашествием жука-короеда. Он уже повредил почти 300 га хвойных насаждений – с 3,5 тыс. га, которыми занимается лесхоз.

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В урочище Барановка, уверяют лесники, почти 40% пораженных деревьев. И все теперь нужно вырубать. Зато в экоинспекции отмечают, бороться с короедом нужно было еще в прошлом году, когда нашли первые личинки. Теперь вредитель может заразить другие участки.

После протестов лесоводы таки приостановили вырубку. Между тем на Харьковщине придумали, как преодолеть вредителя без разрушения лес – там выращивают специальных жуков, которые поедают короедов и не дают им размножаться.

Этот метод уже испытывают в двух районах Сумщины – на севере и юге области. Чтобы заселить полезного жука на гектар леса, необходимо тысяча гривен. Сумские лесоводы скептические – говорят, вряд ли дождутся спасительного жука, чтобы сохранить сосновое урочище.

К слову, за год – 5 тысяч гектаров. На Волыни жуки-короеды уничтожают хвойные леса.

Опубликовано Август, 14 в 21:51



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