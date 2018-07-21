Изысканные десерты украинцев в Польше: чем удивляют и как готовят
Изысканные десерты братьев Шевченко сегодня знают в Кракове не только украинцы. Почти три года назад ребята вышли на вокзале и с первого взгляда влюбились в этот город. Потому что почувствовали себя здесь как дома.
А еще, очень хотели реализовать здесь свою мечту – радовать людей невероятными пирожными и тортами. Посоветовались с родителями, и продали квартиру в Днепре, чтобы начать собственный бизнес в Польше.
Сейчас имеют постоянных клиентов и поклонников. Изысканно о десертах помогают писать друзья-поляки. Работают пока сами, потому что говорят, что их кондитерская – это еще пока маленький ребенок, который нуждается в родителях.
Смотрите: Аргентинское настроение в Киеве: новый джаз-бэнд Аргентум
Ребята не слишком озабочены формой, главное – ингредиенты. Работают в минималистическом французском стиле, где преобладают глазури, шоколадная замша, шоколадная декорация с добавлением фруктов и безе. Открывали свою кондитерскую в Польше, в надежде, что хотят делать именно это, изысканные десерты, а не что-то просто выпекать.
Ранее Факты ICTV писали, как ветеран АТО открыл птицеферму.