Выставка IFA 2018 в Берлине: новейшие разработки от компании Panasonic

Недавно в Берлине состоялась самая масштабная ежегодная выставка в области бытовой электроники – IFA 2018. Для компании Panasonic, это мероприятие стало знаковым.

Кроме исторической экспозиции, компания представила свои новейшие разработки в категории кухня и красота.

Читайте: Неожиданно скоро. Когда выйдет новый Android

А еще компания представила новую концепцию в разработке телевизоров – Голливуд у вас дома.

Свой юбилей компания достойно представила на крупнейшей в Европе технологической выставке.

Напомним, Факты ICTV разбирали, что известно о новинках Apple 2018.

Опубликовано Сентябрь, 11 в 9:29



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.