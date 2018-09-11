Выставка IFA 2018 в Берлине: новейшие разработки от компании Panasonic
Недавно в Берлине состоялась самая масштабная ежегодная выставка в области бытовой электроники – IFA 2018. Для компании Panasonic, это мероприятие стало знаковым.
Кроме исторической экспозиции, компания представила свои новейшие разработки в категории кухня и красота.
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А еще компания представила новую концепцию в разработке телевизоров – Голливуд у вас дома.
Свой юбилей компания достойно представила на крупнейшей в Европе технологической выставке.
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2018-09-11Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.