Обувь по 100 грн: проверка в магазинах Конфискат

В погоне за дешевизной украинцы подвергаются опасности.

В магазинах дешевой обуви с вывеской Конфискат всегда людно. Несмотря на то, что сейчас таких торговых точек только в столице – по несколько в каждом районе, здесь даже очереди на улице собираются, ведь пускают внутрь ограниченное количество покупателей.

Действительно, для людей неимущих, казалось бы, выход. Но настораживает в этих магазинах сразу – едкий запах химии, а обувь часто неизвестного происхождения – без информации о стране-производителе и маркировки.

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К конфискату, как такового, товар никакого отношения не имеет. При этом у органов контроля к магазинам, никаких вопросов. Контрольная закупка пары обуви вообще шокировала качеством – их опасно носить.

Внешне обувь выглядит достаточно привлекательно, много модных современных моделей от 100 до 600 гривен из искусственной и синтетической кожи. Кое-где продают в таких точках и из натуральной кожи – от 400 гривен до тысячи.

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Опубликовано Август, 27 в 11:47



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