Обувь по 100 грн: проверка в магазинах Конфискат
В погоне за дешевизной украинцы подвергаются опасности.
В магазинах дешевой обуви с вывеской Конфискат всегда людно. Несмотря на то, что сейчас таких торговых точек только в столице – по несколько в каждом районе, здесь даже очереди на улице собираются, ведь пускают внутрь ограниченное количество покупателей.
Действительно, для людей неимущих, казалось бы, выход. Но настораживает в этих магазинах сразу – едкий запах химии, а обувь часто неизвестного происхождения – без информации о стране-производителе и маркировки.
Смотрите: Ужас для аллергиков – амброзия: как защититься
К конфискату, как такового, товар никакого отношения не имеет. При этом у органов контроля к магазинам, никаких вопросов. Контрольная закупка пары обуви вообще шокировала качеством – их опасно носить.
Внешне обувь выглядит достаточно привлекательно, много модных современных моделей от 100 до 600 гривен из искусственной и синтетической кожи. Кое-где продают в таких точках и из натуральной кожи – от 400 гривен до тысячи.
Ранее Факты ICTV писали, чем опасны обезжиренные продукты.
Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!