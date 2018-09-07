Факты / Видео / Украина / Я всегда с Украиной. Леонид Кучма - хрестоматия независимости Украины/

Я всегда с Украиной. Леонид Кучма – хрестоматия независимости Украины

Сегодня в Киеве презентовали книгу – Я всегда с Украиной. Леонид Кучма.

Сам второй президент подчеркивает, одна из составляющих успеха тогдашней страны – это большая команда профессионалов, каждый из них был на своем месте и болел за общее дело. И сегодня многие министры, руководители ведомств стали первыми читателями издания.

Издание, представленное в столице – настоящая хрестоматия независимости Украины при президентстве Леонида Кучмы. Через его личность автор рассказал о реформах, внутренние потрясения и внешние вызовы для государства.

Смотрите: Дважды президент, который поднял страну из руин – секреты успеха Леонида Кучмы

В 1994-ом второму президенту досталась бедная страна с гиперинфляцией. И всего за два года ему удалось поднять экономику с колен. И за 10 лет провести сотню реформ.

К слову, прошло 4 года, как подписаны Минские договоренности – чего достигла Украина.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

“Спектакль” с выборами боевиков угрожает Минску – Кучма
Дважды президент, который поднял страну из руин – секреты успеха Леонида Кучмы
Кучма: Остановить войну может только тот, кто ее начал
Політики
Политические лидеры независимой Украины: от диссидентов до поэтов
России нужно, чтобы Украины не стало. Мы этого не допустим – интервью Леонида Кучмы
России нужно, чтобы Украины не стало. Мы этого не допустим – интервью Леонида Кучмы
Леонид Кучма
Первый полет в космос, принятие Конституции и расцвет экономики: Украина во времена Кучмы
В случае захвата Тузлы, украинская армия была готова открыть огонь

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка