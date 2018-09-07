Я всегда с Украиной. Леонид Кучма – хрестоматия независимости Украины
Сегодня в Киеве презентовали книгу – Я всегда с Украиной. Леонид Кучма.
Сам второй президент подчеркивает, одна из составляющих успеха тогдашней страны – это большая команда профессионалов, каждый из них был на своем месте и болел за общее дело. И сегодня многие министры, руководители ведомств стали первыми читателями издания.
Издание, представленное в столице – настоящая хрестоматия независимости Украины при президентстве Леонида Кучмы. Через его личность автор рассказал о реформах, внутренние потрясения и внешние вызовы для государства.
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В 1994-ом второму президенту досталась бедная страна с гиперинфляцией. И всего за два года ему удалось поднять экономику с колен. И за 10 лет провести сотню реформ.
К слову, прошло 4 года, как подписаны Минские договоренности – чего достигла Украина.
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