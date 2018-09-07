Я всегда с Украиной. Леонид Кучма – хрестоматия независимости Украины

Сегодня в Киеве презентовали книгу – Я всегда с Украиной. Леонид Кучма.

Сам второй президент подчеркивает, одна из составляющих успеха тогдашней страны – это большая команда профессионалов, каждый из них был на своем месте и болел за общее дело. И сегодня многие министры, руководители ведомств стали первыми читателями издания.

Издание, представленное в столице – настоящая хрестоматия независимости Украины при президентстве Леонида Кучмы. Через его личность автор рассказал о реформах, внутренние потрясения и внешние вызовы для государства.

Смотрите: Дважды президент, который поднял страну из руин – секреты успеха Леонида Кучмы

В 1994-ом второму президенту досталась бедная страна с гиперинфляцией. И всего за два года ему удалось поднять экономику с колен. И за 10 лет провести сотню реформ.

К слову, прошло 4 года, как подписаны Минские договоренности – чего достигла Украина.

Опубликовано Сентябрь, 07 в 20:54



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.