Ягодный бизнес: что выращивать, чтобы заработать

Брак солнца этим летом может негативно повлиять на урожай малины. А это сейчас – один из главных экспортных продуктов. Мы вошли в пятерку основных поставщиков Евросоюза и увеличили экспорт в 50 раз.

С одного гектара за сезон можно собрать до 12 тонн. Плодоносит малина до первых морозов.

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Инвестировать в гектар малины нужно как минимум 10 тысяч долларов. Зато окупиться плантация такой ягоды может за 2 года. Если продавать за твердую валюту.

Органическая малина втрое дороже обычной. Килограмм такой – более 2 евро.

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Опубликовано Июль, 23 в 19:36



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