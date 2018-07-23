Ягодный бизнес: что выращивать, чтобы заработать
Брак солнца этим летом может негативно повлиять на урожай малины. А это сейчас – один из главных экспортных продуктов. Мы вошли в пятерку основных поставщиков Евросоюза и увеличили экспорт в 50 раз.
С одного гектара за сезон можно собрать до 12 тонн. Плодоносит малина до первых морозов.
Смотрите: Зарплата доярки 20 тыс. грн и ровные дороги: как живет община Черкасской области
Инвестировать в гектар малины нужно как минимум 10 тысяч долларов. Зато окупиться плантация такой ягоды может за 2 года. Если продавать за твердую валюту.
Органическая малина втрое дороже обычной. Килограмм такой – более 2 евро.
Ранее Факты ICTV писали, чем вкусным украинцы удивляют людей в Польше.
2018-07-23
Теги: ЯгодиЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.