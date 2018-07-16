Как бороться со стихийной торговлей у метро и кто должен это делать

На первый взгляд это напоминает один из продовольственных рынков столицы, но на самом деле – это вход в метро Харьковская. Именно сюда автобус из аэропорта Борисполь привозит иностранцев, прилетевших в Украину.

Да что говорить о шоке иностранцев от увиденного, когда стихийная торговля с земли раздражает и обычных киевлян. Стихийная торговля вблизи станций метро – визитка современного Киева. Европейской, только географически, столицы.

Станции в окрестностях города – Харьковская, Осокорки, Лесной, Черниговская, Житомирская, список можно продолжать, облепленны сотнями нелегальных торговцев.

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Продают все – от носков до арбузов. В переходах предприниматели устроили ролеты, сузив проход для пассажиров, на улице десятки ящиков с фруктами забаррикадировали выход. В случае экстренной эвакуации люди отсюда не смогут быстро выйти, но это никого не волнует.

Полиция приезжает через час. На 100 продавцов 3 копа. Те просят оставить подход к метро. В ответ возмущение.

В метрополитене разводят руками – зона их ответственности до желтой линии. Далее – компетенция местной власти и полиции. Но все равно призывают пассажиров игнорировать продавцов на улице.

К слову, Факты ICTV выяснили, как сэкономить на проезде в метро.

Опубликовано Июль, 16 в 11:20



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