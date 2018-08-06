Как готовят джелато в Италии и как правильно выбрать мороженое

Они отдают ему предпочтение на завтрак, обед, а некоторые – даже в обед едят именно Джелатто. Мороженое в летней жаркой Италии – продукт номер один. В джелатерии Микаэлы и ее брата Валерио – сейчас не менее 47 видов мороженого, когда же сезонные фрукты отходят, потому что готовят только из всего свежего и натурального, остается около 30 сортов.

Главный в лаборатории – Валерио. Их с сестрой родители открыли джелатерию 40 лет назад. Мама с папой давно на пенсии, дети же, держат марку: работают только по старым рецептам.

С 8 утра до 5 вечера Валерио готовит мороженое: одно за другим, без остановки.

В банановое мороженое, кстати, не добавляют молоко или сливки – только воду. Далее – главное хорошо взбить.

Вкуснее не было даже в детстве. Микела говорит, что это и есть их цель: чтобы человек каждый раз чувствовала: это лучшее, что она пробовала. И была уверена в составе все только полезное и натуральное.

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За соблюдением всех норм и того, что, собственно написано в книгах-паспортах, в Италии тщательно следят: контроль специальными службами осуществляется каждые 4-5 месяцев. Возможно, написать в паспорте продукта одно, а добавить в состав другое?

Список запрещенных ингредиентов в Италии – одинаковый с Евросоюзом. Сеньор Клаудио говорит, что, конечно, не все красители для мороженого натуральные, но разрешены министерством здравоохранения. Но, все же, рекомендует выбирать лакомство не слишком ярких цветов. И обращать внимание на консистенцию.

Микела и Валерио каждый день изготавливают 20-25 кг мороженого. Съедается все.

К слову, появилось мороженое, которое не тает в жару.

Опубликовано Август, 06 в 11:25



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