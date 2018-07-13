Как коридор затмений влияет на людей – ответ ученых, астрологов и психологов

Еще 1000 лет назад затмение солнца или месяца боялись и даже видели в этом недобрый знак. Сейчас же это явление полностью изучено астрономами и не содержит для них никакой загадки. Затмения бывают 5-7 раз в год. Но солнечных больше. И вот почему, объясняет Анатолий Казанцев, он знает о затмениях все.

Солнечное затмение интересно ученым лишь тогда, когда оно полное. Так они исследуют Солнце. Но для остальных людей это ничем неприметное явление.

В течение месяца жители планеты переживают так называемый коридор затмений. Это три небесных явления – сегодня было солнечное затмение, 27 июля – лунное и 11 августа снова солнечное. Из этих всех дат, украинцы смогут увидеть только лунное. Он будет хорошо видно в 22.22 в Киеве.

И если мы не видим воочию затмение Солнца или Луны, мы его можем чувствовать. Ведь в каждом живет так называемая коллективная память предков, которые считали затмение особым знаком. По крайней мере, в этом убеждены астрологи.

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Звезды и планеты не движутся просто так в пространстве без влияния на человека, убеждена астролог Анна Вергелес. Но влияние на каждого индивидуально. Астролог уверена, действие затмения можно четко показать, если знать дату и время вашего рождения.

Но для всех важны первые сутки после затмения. Если это сутки после солнечного затмения – время давать старт новым идеям. Если после лунного – время покончить с тяжелыми делами или вредными привычками.

Затмение провоцирует больше отрицательных черт, чем положительных, говорит тренер по личностному росту Любовь Рожденская. Она накладывает звездные указатели на психологию человека. Считает – важные события в дни затмений лучше отменить. А следующий месяц прожить очень сознательно.

К слову, в ночь с 27 на 28 июля в восточном полушарии можно будет наблюдать самое длинное в 21 веке лунное затмение.

Опубликовано Июль, 13 в 22:56



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