Как магазины и кафе борются с крысами и почему от этого травятся люди

Опасную войну объявили владельцы магазинов, кафе, ресторанов грызунам. Чтобы уберечь продукты, контейнеры с ядом вынесли наружу – у стен заведения. Но яд не только убивает мышей и крыс, а может навредить людям.

Просто руками открыть контейнер нельзя – только с помощью ключа. Внутри – парафиновый брикет. Говорят, в качестве яда используют бродифакум – вещество, которое мешает свертыванию крови.

После инцидента с ребенком, который открыл такую ​​ловушку – теперь контейнеры вдоль магазина скрытые – защищены и закреплены. Мать девочки утверждает, что ее дочь взяла контейнер, который не был закреплен. Целый день у нее была рвота.

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Такой способ установления ловушек лучше, чем был – когда яд разбрасывали на улице, на складах и под прилавками. И отвечает европейским нормам.

На контейнерах должна быть специальная маркировка, яд не должен высыпаться наружу, а коробочки надо хорошо закрепить. Негерметичное устройство – немедленно снять и заменить. Если это обнаружат – магазин или кафе могут оштрафовать.

К слову, Украина утопает под отходами.

Опубликовано Август, 16 в 14:28



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