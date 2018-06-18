Как молодым прийти к власти и изменить систему. Программа Дмитрия Дробота в Новых лидерах

Он уверен, что каждый город может разбогатеть на миллиарды гривен, если работать прозрачно и перестать воровать. И вместе с единомышленниками разоблачает тех, кто набивает собственные карманы нечестным путем. Новый участник проекта Новые лидеры харьковчанин Дмитрий Дробот, он основал антикоррупционный центр, который ежегодно проводит более тысячи мелких и громких расследований.

И одно из них прогремело на всю Украину, так называемая кооперативная схема, когда харьковские чиновники выделяли сотни гектаров земли вроде для строительства жилья незащищенным слоям населения, но на самом деле, строили собственные имения и торговые центры. Сейчас делом занимается Генпрокуратура, а харьковские антикоррупционеры продолжают раскрывать схемы.

Харьков – город миллионник, бюджет 16 млрд гривен. Если работать прозрачно, город может заработать в разы больше, уверен основатель местного антикоррупционного центра Дмитрий Дробот и рассказывает о земельных махинациях, которые воплощаются годами.

Громкая кооперативная схема 3 года назад прогремела на всю Украину. Ею до сих пор занимается Генеральная прокуратура, но не все успели разоблачить расследование антикоррупционного центра. Два гектара лакомого куска в саду имени Шевченко рядом с оперным театром.

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Строительство на улице Динамовской. Есть торговые центры на Алексеевке, имения в Лесопарке и гидропарке на Журавлевке. С десяток лет городские власти бесплатно отдавала дорогие земли, будто под кооперативные дома, но на самом деле строили бизнес-центры и имущество для себя, говорит Дмитрий. Под следствием сейчас приближенные к мэру чиновники, поэтому и экс-мэр Харькова Михаил Добкин лишился неприкосновенности.

За последние десять лет община потеряла 650 га земли. Их стоимость по самым скромным подсчетам – 4 млрд гривен. Вернуть назад хотя бы маленький кусочек – кропотливая и длительная работа.

Изменить все это возможно, но нужны новые лидеры, неравнодушные, умные и инициативные, которые любят свою страну и готовы прийти к власти, чтобы сломать систему. Для этого Дмитрий Дробот полгода назад открыл в Харькове школу политического образования, где, на собственном опыте, во время тренингов, учит молодежь не только критиковать власть, но и становиться нею. Именно эта инициатива помогла ему попасть в сотню победителей телепроекта Новые лидеры.

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Опубликовано Июнь, 18 в 11:55



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