Как в Винницкой области спасают уникальное пианино автора Щедрика Леонтовича

Пианино до сих пор живет и звучит, хотя ему более ста лет. Когда-то инструмент принадлежал семье великого композитора – Николая Леонтовича. Именно на этом пианино выдающийся художник учился музыке.

Николай Леонтович был самоучкой. Он должен был стать священником, как и все мужчины в его семье. Но музыка, которую почитали Леонтовичи, победила. Именно на этом пианино выдающийся композитор создал свои самые известные шедевры. А еще он был свидетелем ужасного убийства Николая Дмитриевича – чекистом.

В 19-м веке пианино было дорогим удовольствием. В эквиваленте на нынешние деньги музыкальный инструмент фирмы Штробель стоил почти 100 тыс. гривен. Именно столько нужно, чтобы сейчас его восстановить. Реставраторы говорят – ремонтировать надо немедленно.

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Музейщики готовы платить за реставрацию, но только через официальный конкурс. Наличными рассчитываться по закону не имеют права. Специалисты имеют определенные требования – инструмент надо восстанавливать на месте. А еще сохранить редкие детали – клавиши, которые до сих пор выдают благородные звуки, и воск от свечей, который капал на инструмент. Уже был горький опыт – когда друзья формировали первый музей Леонтовича, бесследно исчезли две сотни экспонатов.

За реставрацию специалисты должны взяться в сентябре. Семейное пианино Леонтовича одно из двух сохранившихся до сих пор. Второе в городе Тульчин, где работал композитор. Поэтому повреждения хотя бы одного будет ощутимой потерей.

К слову, как выглядит обновленная Тарасова светлица в Каневе.

Опубликовано Июль, 25 в 11:27



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