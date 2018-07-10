Как лучшие студенты Украины учатся создавать проекты в лагере Завтра.Ua

Приятное с полезным, тимбилдинг, спорт и бизнес-аналитика – так студенты проведут 4 дня в лагере для молодежи – UCamp. Активный отдых для украинских студентов стартовал в 30 км от Киева.

Организаторы – программа Завтра.ua фонда Виктора Пинчука и фонд Кока-Кола.

Здесь лучшие из лучших. Выбрали 100 студентов из Украины. Они должны создать важный социальный проект для украинского общества. Предложения от молодежи на различные тематики: гендерное равенство или зеленую энергетику, инновации и экологию. Работают с ними известны, успешные украинцы, 4 дня они наставники и тренеры.

Со сцены произносят не банальные истины, а рекомендации на основе собственного опыта. Свободно говорить на английском, развивать свое тело и иметь доброе сердце – главный месседж. Но это потом, в будущем, сейчас же советуют – взять максимум от хоть и короткой, но интенсивной встречи в лагере.

Смотрите: Летний заработок школьников: где найти работу и не быть обманутым

Такая возможность представилась совсем юной Анастасии. Девушке 18 лет. Она из Донецкой области. Мечтает о здоровом обществе – где комфортно всем слоям населения. Верит – именно во время встречи с единомышленниками есть шанс на создание успешного проекта. Анастасия определилась – ей интересна благотворительность.

Совместная работа и вот такое неравнодушие, по мнению Джорджа Кента, основа успеха для нашей молодежи. Он советует не ждать помощи от государства или извне. Самим будет принимать решения. Даже в 18 лет. И жить по принципу “если не мы, то кто?”.

Результаты встречи – за 5 дней. Тогда же мини-группы из молодых и инициативных агентов изменений представят свои проекты о том, какие изменения в стране нужны и как они будут действовать. Лучший проект организаторы профинансируют и максимально помогут реализовать.

К слову, киевские студенты получили € 5 тыс. на настольные игры.

Опубликовано Июль, 10 в 22:13



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.