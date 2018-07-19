Как научиться экономить – проект Сергея Вожжова в Новых лидерах

Научить накапливать сбережения, грамотно инвестировать и создавать семейный капитал очень просто, в центрах финансовой грамотности это делают фактически играя.

Их создал участник национального проекта Новые Лидеры Сергей Вожжов, предприниматель уверен – бедность украинцев, это результат финансовой неграмотности, ведь все, что зарабатывают, они в основном тратят.

Сам уже 20 лет в бизнесе, создал центр финансовой грамотности, где взрослые, играя в игру, которую он сам придумал, учатся правильно зарабатывать и тратить деньги.

Сейчас таких центров уже 10, а за 2 года Сергей Вожжов планирует увеличить их до 150. Ежемесячно через них проходит около тысячи участников, и жизнь каждого из них реально меняется после учебы.

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Это игра Финансовая независимость, которую он сам придумал. В команде 9 человек – бизнесмены, учителя, ученые. Все они в реальной жизни имеют неплохой заработок, но совершенно не умеют создавать капитал и правильно инвестировать средства.

Игра, как реальная жизнь – сбережения, кредиты, депозиты, инвестиции. Дойти до верхушки финансовой независимости можно пройдя 3 круга.

Бедность – это когда тратят все, что зарабатывают. Средний класс, когда уже умеют создавать капитал. И денежная самостоятельность, когда инвестированные средства работают на тебя. В реальной жизни все это сделать мешает финансовая неграмотность, постсоветская система образования и менталитет.

Первый такой игровой центр создали в Харькове осенью прошлого года. Сейчас их уже 10 по всей стране, а это тысячи новых финансово грамотных людей уже в реальной жизни.

В ближайшие полтора года Сергей Вожжов планирует создать 150 таких центров по всей стране. За свои деньги такими темпами справиться будет трудно. Поэтому и ушел в проект Новые лидеры, чтобы победить, и миллион гривен направить на воплощение своей идеи.

Напомним, восстановить информационную справедливость и улучшить имидж Украины в мире – программа Евгении Беспаловой в проекте Новые лидеры.

Опубликовано Июль, 19 в 10:30



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