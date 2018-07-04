Как не платить за горячую воду: домашняя станция по переработке мусора за $ 5 тыс.

Решить проблему теплой воды и переработки мусора одним махом предлагает британский разработчик. Он спроектировал и уже активно испытывает устройство размером с стиральную машину, которое производит из домашних отходов энергию для нагрева воды.

В среднестатистическом домохозяйстве за сутки собирается примерно 2,5 кг мусора. Обычно большая часть этого хлама попадает на свалку, загрязняя окружающую среду. А вот британский изобретатель Ник Спенсер разглядел в отходах мощный источник энергии.

Он разработал чудо-машину, название которой можно перевести как Производитель энергоресурсов для дома. Устройство, так сказать, всеяднон – ему подойдут и органические материалы, например, пищевые отходы, и сложные для переработки предметы, такие, как одноразовая посуда или детские подгузники. Не годятся только металлы и стекло. Впрочем, переработка этих материалов неплохо налажена на промышленном уровне в развитых странах.

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За один раз прибор способен переработать 7 кг пищевых отходов и более 4 кг прочего мусора.

Изобретение экологическое – не выбрасывает никаких веществ в атмосферу. В результате всего процесса остается горстка пепла, которую сливают в канализацию, где он также приносит пользу – в золе много щелочи, которая прочищает трубы. Ник Спенсер рассчитывает, что его прибор обеспечит более 44% потребностей домохозяйства в горячей воде. Потребление электричества для работы самой машины обещает экономное. Промышленное производство чудо-машины планируют к 2020-му год. Впрочем, удовольствие будет не из дешевых – стоить примерно 5 тыс долларов.

К слову, бумага из опавших листьев. Уникальное изобретение школьника из Закарпатья.

Опубликовано Июль, 04 в 11:49



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