Как выбрать школьный рюкзак и за что не стоит переплачивать

Один из основных атрибутов школы – рюкзак.

Уже несколько лет делают ставку на украинских производителей. Те, говорят, ни по качеству, ни по дизайну, не уступают конкурентам. По крайней мере, китайским, и цена доступная.

Ранец с Вишневого для первоклашек – с ортопедической спинкой и металлической застежкой – 1 000 грн.

Для старшеклассников школьные сумки не менее интересны. Наиболее популярные рюкзаки с USB-выходом. С системой антивор, все карманы и замки скрыты. Документы и ценные конспекты в полной безопасности. Цена таких до 1000 грн.

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Рюкзаки немецкого производства. Нынешние новинки – светодиоды и колонки, но их цена более 2 тыс. грн.

Фавориты прошлых лет – гламурные ранцы с пикселями пузырьками и иглами. За них даже в этом году можно отдать до 3 тыс.

Выделяться не только модой, но и здоровым видом советует ортопед Василий Парий. Считает, для поддержания здоровой осанки достаточно анатомической спинки и широких лямок.

И главное не забывать – всегда носить ранец на двух плечах и время от времени от него отдыхать.

К слову, натуральное – дороже: сколько стоит одеть ребенка в школу.

Опубликовано Август, 22 в 11:48



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