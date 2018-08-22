Как выбрать школьный рюкзак и за что не стоит переплачивать
Один из основных атрибутов школы – рюкзак.
Уже несколько лет делают ставку на украинских производителей. Те, говорят, ни по качеству, ни по дизайну, не уступают конкурентам. По крайней мере, китайским, и цена доступная.
Ранец с Вишневого для первоклашек – с ортопедической спинкой и металлической застежкой – 1 000 грн.
Для старшеклассников школьные сумки не менее интересны. Наиболее популярные рюкзаки с USB-выходом. С системой антивор, все карманы и замки скрыты. Документы и ценные конспекты в полной безопасности. Цена таких до 1000 грн.
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Рюкзаки немецкого производства. Нынешние новинки – светодиоды и колонки, но их цена более 2 тыс. грн.
Фавориты прошлых лет – гламурные ранцы с пикселями пузырьками и иглами. За них даже в этом году можно отдать до 3 тыс.
Выделяться не только модой, но и здоровым видом советует ортопед Василий Парий. Считает, для поддержания здоровой осанки достаточно анатомической спинки и широких лямок.
И главное не забывать – всегда носить ранец на двух плечах и время от времени от него отдыхать.
К слову, натуральное – дороже: сколько стоит одеть ребенка в школу.
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