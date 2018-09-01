Как выбрать смартфон – советы эксперта

Каждую осень мир буквально сходит с ума – ведь компания Apple традиционно представляет свои новинки.

За ними сразу выстраиваются очереди из тысяч людей. И что, например, для американца – обычный смартфон, для многих украинцев – роскошь, на которую приходится экономить месяцами. Поэтому, чтобы сэкономить, многие покупают так называемые серые гаджеты – ввозимые нелегально, без уплаты таможенных пошлин и налогов.

За этот год в Украине продадут более 5 млн смартфонов. И по оценкам экспертов менее половины их серые – контрабандный рынок, из-за несовершенного законодательства и коррупционных схем, процветает. Хотя, в этом году таможенники поймали лишь 32 серые партии и изъяли почти 7,5 тыс. смартфонов.

Обращайте внимание на целостность упаковки. Серые продавцы, часто заново ламинируют коробки использованных смартфонов и выдают за новые.

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И хотя серый смартфон почти идентичен с белым по характеристикам, экономия в конечном итоге может оказаться сомнительной. В случае поломки нет гарантий, что вам помогут и качественно, и бесплатно.

Кроме того, могут возникнуть проблемы в работе самого смартфона.

Проверить, легальные ли смартфоны других брендов – еще труднее, говорят эксперты. Поэтому советуют покупать их в надежных магазинах и требовать от продавцов товар в целостной и никем не раскрытой упаковке. И проверять, совпадает ИМЕИ код смартфона с кодом на коробке.

К слову, Samsung создала карту памяти рекордного объема.

Опубликовано Сентябрь, 01 в 14:56



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