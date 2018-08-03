Как обновить политическую элиту: проект Павла Грабского в Новых лидерах

Молодежь не хочет идти в политику. По подсчетам центра Новая Европа этим интересуются лишь 10% молодых украинцев. Это опасно – убежден один из участников проекта Новые лидеры львовский активист Павел Грабский.

Ведь политическая элита должна обновляться, как кровь человека, чтобы организм работал качественно. Поэтому Павел и стал участником проекта, потому что знает, как расшевелить молодежь, и мотивировать юношей и девушек идти в политику.

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Будущими депутатами должны стать именно молодые люди со свежими взглядами. Ведь они уже не имеют совкового мышления и видения, которое прививали во времена Советского Союза. Главное – мотивация.

К слову, представительство женщин во власти должно быть больше – в этом убеждена одна из участниц проекта Новые лидеры Анна Давыденко и приводит статистику, согласно которой богатыми странами мира, которые имеют развитую экономику, руководят женщины.

Опубликовано Август, 03 в 10:31



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