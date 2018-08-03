Как патрульные инспекторы от активистов бежали. Дошла ли реформа полиции в регионы

Новая форма – старые методы. На Харьковщине активисты сняли на видео, как инспектор патрульной полиции вымогает взятку от водителя за якобы алкогольное опьянение. Цена вопроса 8 тыс. грн. Патрульный рассказал, что делится деньгами со своим руководством, а если этого не сделает – будет наказан и его не допустят к работе в поле. Активисты говорят – это был социальный эксперимент, цель которого показать, что реформа полиции если и произошла, то только в городах, в области – все как и было.

Александр Куницкий – запорожский автоблогер, в Харьковскую область приехал для эксперимента. Немало жалоб от водителей на чугуевских копов.

Копы, как и предшественники, на трассе останавливали первые попавшиеся авто. На этот раз они наткнулись на активистов.

Ничего не нарушил, документы в норме – но полицейский не сдается и предлагает сделать тест на алкоголь. Конечно, как часто бывает в таких ситуациях – без понятых.

Полицейский включает психолога, начинается блеф и трюкачество. При том, что минимальный штраф за первое нетрезвое вождение 10 тыс. грн и лишение водительских права на год – придумывает заоблачные цифры.

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И уже через минуту коп называет сумму – 10 тыс. и можно ехать дальше. Таких денег нет, говорит активист, тогда 8 и точка.

Активист отдал все, что имел, 100 грн. патрульный дал ему на топливо – все как до реформы, говорят неравнодушные. И когда коп понял, что все зафиксировано на видео – убежал на авто, оставив даже своего напарника.

Найти полицейских, бежавших в рабочее время с оружием и на служебном авто, несколько часов не могло даже их руководство.

Досудебное расследование начала и прокуратура, будет проверена и информация о вымогательстве денег руководителями этих полицейских. Активист говорит, все потому, что в области остались старые кадры, которые чудом прошли переаттестацию.

К слову, на взятке второй раз попался мэр, который хотел поставить виселицу для коррупционеров.

Опубликовано Август, 03 в 20:17



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