Как начать ягодный бизнес и что выращивать для экспорта в ЕС
Ягодоводство набирает обороты. За последние 4 года Украина увеличила экспорт в 19 раз. Самые перспективные: голубика, смородина, крыжовник, малина и земляника.
И хотя предприятий, поставляющих на внешний рынок немного – до 10-ти, за прошлый год они экспортировали почти 35 000 тонн. И это не предел.
Чтобы начать ягодный бизнес, нужен земельный участок, не менее 20 ГА и стартовый капитал от ста тысяч долларов.
Однако самая большая проблема – логистика. Европа импортирует только крупные партии ягод. Требуют одну фуру в день.
А это минимум 12 тонн. Поэтому для формирования партий производителям приходится объединяться в кооперативы. Пока их с десяток.
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Хозяйство Агровесна выращивает малину, голубику и землянику на Киевщине. Полевые работы начинаются в апреле и продолжаются до октября.
На одном гектаре с 7 до 7 работают 10-15 человек, а в пик сезона до 20-ти. Активная фаза сбора врожаю- 4 месяца.
Всю ягоду собирают и сортируют вручную. Ежедневно здесь производят по 10-12 тонн, но нет мощностей для охлаждения. Нужны новые холодильники.
Построить такой комплекс стоит порядка 20 – 25 млн грн.
Кроме того, чтобы экспортировать товар в Европу надо получить сертификат. Стоит это минимум 5 тыс долларов. Поэтому часто украинских фермеров это останавливает.
Импортеры выдвигают серьезные требования и отслеживают все этапы производства: от выращивания до транспортировки украинской ягоды. Качество проверяют в независимых лабораториях.
Украинские ягоды вкусные и имеют высокое качество. Большинство производителей продают свой товар на внутренний рынок, но стремятся экспортировать в Европу. А для этого им нужна поддержка со стороны нашей страны.
А пока Украина дает деньги только на саженцы, но кредиты пугают бешеными процентами.
И все же успех первых садоводов доказывает – при поддержке государства за два-три года Украина Мже стать лидером по экспорту лесной вкусностей.
К слову, как выбрать безопасную и вкусную ягоду.