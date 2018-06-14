Как путешествовать с животным за рубежом – новые правила

Для Ольги ее кот Султан – уже как полноценный член семьи. Поэтому, накануне отпуска девушка переживает: как быть с четвероногим другом? Родственники и друзья взять пушистого на несколько недель не хотят, а отдавать в отель для животных – страшно.

Но с 1 июня в Украине изменились правила перевозки домашних животных за границу. Теперь старые документы надо заменить на ветеринарно-санитарные паспорта единого образца. Их выдает исключительно Госпотребслужба.

Если вы решили путешествовать самолетом, нужно заранее узнать правила перевозки у авиакомпании. Чаще всего, животные путешествуют в багажном отсеке, а их билет оплачивается как определенное количество багажа с наценкой.

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С собой в салон можно взять животное весом до 8 кг. Впрочем, путешествовать оно будет не в сумочке или на руках, а в специальном контейнере. Все животные должны быть с внедренным чипом. Перед посадкой все проверят специальные инспекторы.

Первое – это ветеринарно-санитарный паспорт, прививки соответствующие, исследования на титр против вируса бешенства, ветеринарное свидетельство формы №1 – это та основа базы, с которым человек, с животным обязательно приходит на погранично-инспекционный пункт, – говорит Александр Бовоз, государственный инспектор ветеринарной медицины.

А вот для путешествий на поезде будет достаточно контейнера и свидетельства №1. Свидетельство нужно показать на кассе, после чего вам выдадут квитанцию ​​на оплату перевозки животного.

Сумма зависит от расстояния поездки и веса четвероногого. Бесплатно только – собаки-поводыри для слепых. Если же на поезде вы собрались за границу, мурлыку можно взять с собой только в купейный вагон.

Кроме того нужно тщательно изучить правила страны, которую планируете посетить. Например, в ЕС нельзя привезти кота или собаку, которым менее 6 месяцев. А вот в Турцию нельзя приехать более чем с двумя животными.

К слову, енот несколько дней лез по стене небоскреба до 28 этажа и стал звездой.

Опубликовано Июнь, 14 в 10:50



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