Как правильно спасать человека, который тонет и уберечься самому

Жара все сильнее, и пропорционально увеличивается и количество желающих охладиться в воде. Уже в восемь утра в столичном Гидропарке много людей. В основном это пожилые люди. Они убеждены – плавают неплохо, и вроде знают, как спасать других.

Но наряду с такими опытными отдыхающими есть и немало юных смельчаков, которые пытаются переплыть реку или озеро, и довольно часто с печальным финалом. Спасатели говорят – именно несоблюдение элементарных правил безопасности, и алкоголь привели к большинству смертей на воде в 2018-м.

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С начала года на водоемах Украины уже утонуло 808 человек, из которых 84 ребенка. В то же время удалось спасти почти 600 человек, среди которых 106 детей. Специалисты объясняют: если не уверены в собственных силах, зовите на помощь других и вызывайте спасателей. Также советуют, как правильно извлекать из воды.

Главные же правила – внимательно следите за детьми, и не купайтесь в незнакомых местах или не оборудованных пляжах. Ведь статистика просто поражает – только за вчерашний день в Украине утонули 21 человек, из которых 5-ро детей.

К слову, жара в Украине: как спастись от теплового удара .

Опубликовано Август, 07 в 15:11



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