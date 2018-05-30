Как “проучить” нарушителей на дорогах – опыт Польши

Быть европейцами или казаться? В Киеве 61 километр полос для движения общественного транспорта, но очень часто ими ездят машины или просто паркуются. Кто-то не видит разметки, а кто-то делает это сознательно.

Разметки и действительно затерлись, а вот когда их обновят – неизвестно. Так же неизвестно, когда и кто будет следить за тем, чтобы на полосы не заезжали обычные машины. Дорожники говорят, это ответственность полиции.

В полиции говорят – что бы на каждой полосе поставить патруль нет людей, а работа камер видеонаблюдения пока не урегулирована законом. Вероятно, из-за бездействия правоохранителей полосы превратились в формальность. Как, например, в Харькове. Во время реконструкции магистрали к Евро-2012, здесь были и знаки, и сплошная полоса для общественного транспорта, сейчас она стерлась, знаки сняли.

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Только в одном месте в Харькове остался знак для общественного транспорта, желтая полоса тоже стерлась. В прошлом году полиция составила здесь до 100 протоколов о нарушениях. А вот в Польше с графиком движения муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев относятся серьезно.

Дорожная полиция выезжает и наблюдает, полосой для автобуса не ездят обычные машины, если они случаются, их задерживают – штраф 100 злотых, или 800 гривен. Огромное контролирующее значение имеют и камеры видеонаблюдения.

Свободное движение полосами, существенно облегчила бы жизнь пассажирам, которым часто приходится стоять в пробках, а еще в переполненных людьми автобусах и троллейбусах – это очень некомфортно, сравнивая с частными машинами. Но сейчас ситуация такова, что на наблюдение за этими полосами правоохранителям и всем другим, по крайней мере в Украине – неважно.

К слову, на Николаевщине из-за жары и перегруженные фуры – дороги буквально плывут.

Опубликовано Май, 30 в 11:39



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