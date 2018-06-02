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Как приучить ребенка к чтению: советы и книги для подростков

Читать книги очень важно приучать с самого детства. Ведь только это развивает мышление, память, воображение, существенно увеличивает словарный запас, а в пожилом возрасте – защищает от болезни Альцгеймера и добавляет молодости.

Однако современные дети скорее возьмут в руки планшет, чем книгу.

Важно просто показать детям, что чтение – это не что-то, что надо делать. Это что-то такое, от чего ты можешь получить удовольствие. Важно родителям показать на своем примере, что чтение – это хорошая альтернатива проводить время.

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Чтобы ребенок начал читать, он должен встретить книгу, которая его заинтересует.

Издатели советуют подросткам такие книги, как – Властелин колец, Толкина, Чарли и шоколадная фабрика Роальда Даля, или Монстр Уолтера Майерса. И если сразу ребенок не проявляет желания читать, заставлять, точно не стоит.

К слову, как в Украине помогают детям в приютах.

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