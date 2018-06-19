Как делают мед в Греции и почему пчелам грозит массовое вымирание

Профессиональный архитектор с британской образованием Василис, уже 5 лет профессиональный пчеловод. Началось все с увлечения и пары ульев. Теперь – ни дня без пчел.

В семье Василиса уже несколько лет не едят сахар, а сам он теперь занимается вопросом вымирания пчел в мире. Соединенные Штаты, скажем, в последние годы потеряли 60% всей популяции, поэтому Америка сейчас усиленно экспортирует насекомых. Без пчелиного опыления не будет урожая.

Овощи, фрукты, одежда, косметика – во всем этом есть ингредиенты, произведенные пчелами. В Китае, когда боролись с москитами, пострадала большая территория с пчелами. Тогда катастрофически упало производство овощей и фруктов. Они вынуждены были нанимать людей для ручного опыления.

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Главный враг пчелы в природе – человек. Пестициды, генно-модифицированные культуры, радио-волны и сети мобильной связи, в дополнение – изменение климата на планете.

Треть всех растений опыляется пчелами. Если пчелы вымрут, производство достаточного количества пищи будет невозможным. Ученые говорят, если исчезнут пчелы, через 4 года может исчезнуть все человечество.

Кристос хорошо понимает, почему пчелы столь важны. Он – агроном. Сейчас выращивает орегано. Только рядом с плантацией установили ульи – урожай стремительно вырос. Пчела способна летать в поисках нектара на 3 км. А здесь все под боком. И мед получается – необычный.

Кропотливая работа у ульев и в самых ульях, будет кипеть до осени. Но то, чем занимается Василис, давно вышло за пределы обычного пчеловодства. Раз в месяц Василис устраивает малышам занятия, и объясняет: пчелы – это не только мед. И мечтает, что дети и родителей своих научат.

К слову, Факты писали, какие сладости можно есть каждый день.

Опубликовано Июнь, 19 в 20:21



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