Как распрощаться с проблемами коммуналки и медицины – Прорвемось! на ICTV

Сегодня в 20:20 на ICTV – большая премьера программы Прорвемось!. Ведущий Сергей Смальчук расскажет реальные истории реальных людей, которые изменили свою жизнь к лучшему собственными руками, собственными идеями и усилия.

Прорвемось! – лозунг миллионов украинцев, которые почти ежедневно преодолевают, на первый взгляд, неразрешимые проблемы. Высокая коммуналка, низкое качество образования и медицины, бездействие чиновников, семейные трудности – все это стало привычной частью нашей жизни.

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Рецепты побед таких украинцев – с разными, но очень похожими проблемами – собрал Сергей Смальчук. И расскажет о них зрителям.

К слову, Факты ICTV собрали самые ожидаемые фильмы осени.

Опубликовано Сентябрь, 03 в 16:50



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