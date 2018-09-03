Как распрощаться с проблемами коммуналки и медицины – Прорвемось! на ICTV
Сегодня в 20:20 на ICTV – большая премьера программы Прорвемось!. Ведущий Сергей Смальчук расскажет реальные истории реальных людей, которые изменили свою жизнь к лучшему собственными руками, собственными идеями и усилия.
Прорвемось! – лозунг миллионов украинцев, которые почти ежедневно преодолевают, на первый взгляд, неразрешимые проблемы. Высокая коммуналка, низкое качество образования и медицины, бездействие чиновников, семейные трудности – все это стало привычной частью нашей жизни.
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Рецепты побед таких украинцев – с разными, но очень похожими проблемами – собрал Сергей Смальчук. И расскажет о них зрителям.
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