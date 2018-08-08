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Как помойку превратили в зону отдыха с фонтанами – пример Винницкой области

На месте свалки – современный спортивный комплекс под открытым небом. Тренажеры для взрослых, футбольное поле с искусственным покрытием, теннисный корд и детская площадка. Все это сделали всего за несколько месяцев в Ивановской объединенной общине.

За 9 месяцев существования практически каждое из четырех сел – может похвастаться какими-то изменениями. В одних проложили дороги, в других утепляют школу. Но делают основную ставку на развитие спорта и инфраструктуру. Чтобы у молодежи и детей было чем заняться, где отдыхать и развиваться.

Для местных такой комплекс чудо. Потому что раньше, где сейчас появился фонтан, аккуратные дорожки, цветы и лавочки, было болото и свалку.

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Бюджет общины на время основания составлял более 40 миллионов гривен. Ни копейки не положили в банк. Все деньги тратят на развитие четырех сел. Уже в каждом планируют построить хотя бы небольшие, но спортивные площадки и зоны отдыха.

К слову, Факты ICTV писали о фермерстве в Болгарии и что делать, чтобы получить 7 тонн молока с 50 коров.

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