Как стать бортпроводником: что нужно знать и какая зарплата

Юля бортпроводницей работает уже 5 лет. Чтобы стать бортпроводником, придется пройти кастинг.

Кроме хорошего здоровья, знания иностранных языков, надо иметь приятную внешность, стройное телосложение, средний рост – для девушек 170 см, нужно быть стрессоустойчивым, коммуникабельным, не иметь дефектов речи и уметь плавать.

После кастинга, к которому допускают с любым высшим образованием, авиакомпании еще проводят 2-месячные тренинги.

За приятной внешностью стюардессы скрывают большую выносливость и ловкость. Стюардесса может все, даже есть за 5 минут, сделать макияж, прическу, одеться.

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В день Юля может 4 раза в день пересекать границу. Говорит, что перед полетом совсем не волнуется, но признается, самое сложное – проснуться.

Рейсы бывают и в выходные, когда люди отдыхают, и в праздники, в 5, в 4 часа утра. Но любой негатив перечеркивает ощущение взлета и посадки.

Скорость разгона 250-270 км в час. Ее рабочее место летит на высоте 12,5 км со скоростью более 800 км в час.

За 5 лет работы Юля облетала почти всю Европу. Хотя признается, страны видела больше из окна самолета. Это одна из самых романтических профессий и зарплаты здесь в среднем на рынке $1 тыс.

К слову, работа в метро – что делает и где спит машинист.

Опубликовано Июнь, 09 в 13:38



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