Как стать фермером и создать кооператив – проект Владислава Гуленко в Новых лидерах

Ему только 26, а он уже первый заместитель председателя Пирятинской райгосадминистрации. Владислав Гуленко – экономист, в настоящее время приобретает еще 2 высших образования- международное право и парламентаризм.

А еще, постоянные тренинги и семинары. Приобретенный опыт – сразу на практику. В прошлом году создал программу поддержки местных предпринимателей. Популяризирует их продукцию через соцсети. Сейчас так сбывают товар уже 10 пирятинских производителей. Сергей один из них. Он выращивает смородины и малину.

В этом году объемы выросли. Стоять на базаре у физика-ученого времени нет. Поэтому главные клиенты именно с Facebook. Возрождение кооперативов, поддержка животноводства и развитие фермерства – еще одна амбициозная задача молодого чиновника, с которыми он пришел на проект Новые лидеры.

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20 лет бывший колхоз пустовал. Сейчас вовсю идет реконструкция. В перспективе отстроят еще с десяток таких ферм. Местных аграриев поощряют частичным возмещением расходов и дотациями. Еще бы, говорят государство хоть немного сократило количество разрешительных документов.

Зоотехник Ольга перспективе радуется. Потому что работы в селах нет. А в таких хозяйствах можно неплохо заработать. Приусадебные участки в школах – тоже инициатива Владислава. Директор одной из них радуется – в прошлом году за деньги местного бюджета высадили 2 тыс кустов малины и 200 смородины. Уже есть урожай. Для учеников еще и агрошколу планируют создать.

Мечтает Владислав организовать и центр сельского развития для 5 районов Полтавщины, где будут обучать крестьян кооперации и фермерству. На деньги от проекта Новые лидеры мужчина не слишком рассчитывает. Главное – чтобы все узнали о его планах.

Напомним, восстановить информационную справедливость и улучшить имидж Украины в мире – программа Евгении Беспаловой в проекте Новые лидеры.

Опубликовано Июль, 18 в 11:04



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