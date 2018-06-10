Как стать топовым блогером и зарабатывать в You Tube – фестиваль Видеожара 2018

В столице 300 популярных ютуберов собрались на международном фестивале Видеожара.

55% интернет пользователей в Украине ежедневно заходят в You Tube. Видеожара 2018 – международный фестиваль современной интернет видео культуры.

В третий раз собрал в столице ярких блоггеров и их фанатов. Также бизнесмены, представители медиа агентств и брендов пришли узнать о новейших тенденциях.

Самые популярные украинские блогеры – юноши и девушки от 16 до 24 лет. Они авторитетные кумиры для своих подписчиков, а также обеспеченные люди, ведь хорошо зарабатывают на собственном имени.

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Поскольку имея доверие аудитории легко раскручивают бренды. На красной дорожке аншлаг – очередь к звездам You Tube. Каждый хочет сфотографироваться со своим героем.

Компьютерные игры, кулинария, музыка и конечно же детский контент – самые популярные темы на форуме.

Даниилу – 12 и он звезда. Около двух лет рассказывает о своей жизни маленьким You Tube пользователям. Его канал изрядно популярный, более полутора миллионов подписчиков.

Одесситка Мисс Николь имеет 640 тыс подписчиков. Она с радостью фотографируется. Девочке всего 6, а ее знают не только в Украине.

Николь гимнастка – мама счастлива, обычно снимает занятия дочери тем самым прививает и другим детям любовь к спорту.

Заработать популярность, а значит и деньги может каждый – главное не лениться.

К слову, Факты писали, что показали Electronic Arts на выставке E3 2018.

Опубликовано Июнь, 10 в 15:52



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