Как празднуют украинцы: флешмобы, военные выставки и фестивали
Украина продолжает праздновать День независимости. В Киеве до сих пор проходит выставка новейшей военной техники, а в Черкассах устроили желто-голубой флешмоб с краской.
На Михайловской площади предпоследний день, когда можно разглядеть новенькую и модернизированную военную технику. Здесь более полусотни единиц вооружения.
Детвора тут же оккупировала военную технику. Военные даже шутят, после демонстрации вооружения придется отправить на ремонт.
Празднуют и Черкассы. После обеда здесь горожане устроили цветной флешмоб. Организаторы всем раздали синюю и желтую краски, чтобы вместе создать в воздухе огромный государственный флаг Украины.
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Такой же желто-голубой флешмоб прошел и в других регионах Украины.
Праздновать украинцы продолжат и завтра. В большинстве областей пройдут тематические выставки и различные фестивали, посвященные украинской независимости.
Напомним, Океан Эльзы зажег Олимпийский на День независимости.
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