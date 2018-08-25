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Как празднуют украинцы: флешмобы, военные выставки и фестивали

Украина продолжает праздновать День независимости. В Киеве до сих пор проходит выставка новейшей военной техники, а в Черкассах устроили желто-голубой флешмоб с краской.

На Михайловской площади предпоследний день, когда можно разглядеть новенькую и модернизированную военную технику. Здесь более полусотни единиц вооружения.

Детвора тут же оккупировала военную технику. Военные даже шутят, после демонстрации вооружения придется отправить на ремонт.

Празднуют и Черкассы. После обеда здесь горожане устроили цветной флешмоб. Организаторы всем раздали синюю и желтую краски, чтобы вместе создать в воздухе огромный государственный флаг Украины.

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Такой же желто-голубой флешмоб прошел и в других регионах Украины.

Праздновать украинцы продолжат и завтра. В большинстве областей пройдут тематические выставки и различные фестивали, посвященные украинской независимости.

Напомним, Океан Эльзы зажег Олимпийский на День независимости.

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