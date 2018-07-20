Как в Болгарии сортируют мусор и зарабатывают на этом

Еще в начале 2000-х столица София пережила мусорный коллапс, как мы во Львове. Город, который в сутки производит тысячу тонн отходов, тонул в мусоре.

Коллапс подтолкнул к мусорной реформе. Городская власть разбила новый полигон, потом за полтора года построили один из крупнейших в мире заводов по механико-биологической обработке мусора. Ежедневно в этом комплексе, который занимает более 80 га, принимают и сортируют более тысячи тонн отходов из Софии и ее окрестностей.

Твердые отходы сортируют здесь по-современному и безопасно для работников. Большинство процессов – автоматизированы. Сначала на специальных ситах из отходов отделяют стекло, камни, металл и строительные материалы. Затем органику – остатки растений и пищи, и отправляют ее на компостирование.

Остальные – перебирают вручную. Отсортированное вторсырье – бумагу, стекло и пластик отправляют на повторную переработку. А все, что остается, высушивают и прессуют.

Смотрите: В Ровно в единое озеро с пляжем выливают фекалии

Если на завод свозят весь бытовой мусор из жилых домов, то на соседний комплекс – только остатки пищи и продуктов из ресторанов, супермаркетов или больниц.

За год принимают 20 тыс. тонн пищевого мусора. Из него делают биогаз, затем превращают в электричество. А еще здесь принимают ветви и траву из городских парков. Перерабатывают их в биогумус, который затем бесплатно раздают горожанам.

Сортировка мусора Софии дается непросто, говорит активист Стефе Калчева. 10 лет назад, когда Болгария вошла в ЕС, в городе отходы сортировали лишь 5% жителей. Стеклотару и макулатуру почти нигде не принимали. Сейчас мусор сортирует каждый 5-й.

За вывоз и переработку мусора болгары платят налог. Он зависит от площади жилья. В среднем за двухкомнатную квартиру семья платит 150 евро. Для нежилых помещений ставки намного выше. Например, офис в 300 квадратов – 750 евро.

К слову, Киев повышает тарифы на вывоз мусора: когда и на сколько.

Опубликовано Июль, 20 в 11:29



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.