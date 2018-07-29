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Как уберечься от молнии, и что нужно делать

Александр чудом спасся от удара молнии – мужчина направлялся к беседке, на окраине Хмельника, чтобы спрятаться от обильного ливня.

Не дойдя десяти метров – почувствовал, что его как взрывной волной отбросило на несколько метров.

Два товарища Александра оказались в эпицентре удара, молния попала в землю в полуметре от деревяной беседки.

Выжить после такого невозможно. Оба мужчины погибли.

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Людмила – хозяйка магазина, возле которого произошла трагедия. Она вызвала скорую. Говорит, молния была настолько мощной, что вывела из строя всю технику и камеры наблюдения.

Чтобы не стать жертвой молнии во время грозы не стоит прятаться под деревьями, а также нужно отойти подальше от водоемов – они притягивают грозу.

Не самое лучшее убежище и остановки общественного транспорта или беседки.

Чтобы не стать мишенью, нельзя бежать во время грозы, нужно отложить в сторону металлические предметы, выключить мобильные телефоны, а самому подняться на лестницу или камни и присесть.

За Александром, который выжил после удара молнией, медики будут наблюдать еще несколько дней. Ведь даже пережив такое, впоследствии может остановиться сердце.

К слову, из-за шторма на побережье Азовского моря песком засыпало десятки авто.

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