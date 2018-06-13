Как открыть свое дело без начального капитала: пример в Новых лидерах

Идею для своего бизнеса Сергей Евтушенко вычитал в книжке. Американцы расписали модель “долларовых” магазинов.

На рынке это уже было, поэтому казалось – не пойдет. Но предприниматель “загорелся”. Поехал за границу, принял прогрессивные подходы и технологии, прибыль выросла наполовину.

Моя цель – остановить поток молодежи за границу. Это не только повышение заработной палаты. А создание условий для комфорта нового поколения. Это те проекты, которые интересны людям 20-30 лет, которые хотят что-то новое, а не только роботизированный труд, – говорит Сергей Евтушенко, участник телепроекта Новые лидеры.

Решительность плюс идея с новыми технологиями – формула успешного бизнеса от Сергея. Карьеру бизнесмен начинал с дворника.

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Теперь готов помочь с собственным делом и другим. Прежде всего, предлагает украинским семьям по франшизе открыть и себе такой же магазин. Причем, его компания не только научит, но и возьмет на себя все риски.

А еще мечтает создать платформу обмена мировыми инновационными идеями, своеобразный союз единомышленников – кто-то предлагает технологии, другие их внедряют. Параллельно обучают молодежь – воспитывают “Лидеров бизнеса”.

Сергей Евтушенко – один из участников телепроекта Новые лидеры. Предприниматель уверен – новые лица крайне нужны стране.

Факты ICTV писали об еще одном участнике телепроекта Новые лидеры – Алексее Паращенко – автор проекта Бесплатный спорт детям.

Опубликовано Июнь, 13 в 10:30



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