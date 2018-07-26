Как отремонтировать лифт в ОСМД за счет бюджета города

Украинские лифты застряли в прошлом. Более половины подъемников в Украине – аварийные, но люди до сих пор ими пользуются. Когда случится очередная трагедия, лишь вопрос времени. Жители одного из киевских домов взялись сами решать свою проблему. Создали ОСМД и теперь ищут деньги на ремонт подъемника.

Татьяна Петровна живет на 12-м этаже. Чтобы купить продукты или лекарства женщине приходится пользоваться подъемником. После экспертизы выяснилось – лифт опасен для жизни. Может рухнуть в любой момент. Дом получил предписание о запрете пользоваться лифтами.

Сейчас более 60% подъемников в Украине – устаревшие. Есть лифты, которым более 40 лет. На Киевщине изношенные половина подъемников.

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Людям ежедневно приходится рисковать собственной жизнью. В этом ОСМД в Киеве решили не ждать милости чиновников.

Написали свой проект, подали заявку на участие в общественном бюджете. Сейчас сами собирают деньги и просят поддержать свой проект в голосовании.

Худшая ситуация с лифтовым хозяйством в Закарпатье и на Львовщине. Здесь свой возраст отработали 70 и даже 90% подъемников. Нередко их и дальше используют, а это – смертельная опасность для людей. Только в прошлом году на аварийных лифтах травмы с десяток людей.

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Опубликовано Июль, 26 в 14:03



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