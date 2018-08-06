Как волонтеры из Британии ремонтируют заброшенный хоспис на Львовщине

С призывов работать начинается каждое утро Лука и его друзей в Угневском хосписе. Сюда он и еще 18 волонтеров из Англии и Шотландии приехали на 10 дней. За это время планируют успеть немало. К примеру, Лук реконструирует туалет для пожилых пациентов.

Лук в Украине – впервые. Однако о ней, говорит, всегда рассказывают другие волонтеры. В Англии они устраивают благотворительные концерты и собирают средства, чтобы здесь сделать доброе дело.

В хосписе на Львовщине англичане ремонтируют также кухню. Один из украинских координаторов – Руслан Зуев рассказывает, она была в ужасном состоянии – посуду мыли в детских ванночках, а пищу готовили на развалившихся плитах. После реконструкции здесь установят новое оборудование. Добавляет, оставить этот хоспис без помощи волонтеры просто не смогли бы.

Смотрите: Волонтер из США поселился в селе и учит детей языку и музыке

Однако одним только строительством дело не ограничивается. Волонтеры, а это и подростки 15 лет, и взрослые, разделились на несколько бригад, пока одни сажают цветы, другие ездят к детям в приют и оказывают медицинскую помощь.

Все волонтеры – члены благотворительной организации Армия Спасения. Помогать людям приезжают в свободное от работы время, некоторые из них Украину посещают уже на протяжении 20-ти лет. В хосписе же всех иностранцев встречают радушно.

Именно общение и поддержка – основная миссия иностранцев. Говорят, приехали в Угнев, что на Львовщине, прежде всего, чтобы жители хосписа не чувствовали себя одинокими.

К слову, утепление домов и достройка комнат: как волонтеры помогают нуждающимся.

Опубликовано Август, 06 в 14:29



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.