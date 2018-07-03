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Как ВСУ отбивают высадку российских войск с моря – учения под Мариуполем

Украинские танкисты отбили атаку вражеского десанта, который пытался высадиться на побережье Азовского моря, вблизи Мариуполя. Именно по такой легенде сегодня на Приморском направлении прошли учения мотопехотных подразделений Вооруженных сил Украины.

Согласно приказу командования Операции объединенных сил здесь отрабатывали уничтожение морских целей и групп условного противника на побережье.

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Вся техника, задействованная в учениях, уже имеет длительный боевой опыт.

Вчера Факты ICTV писали о вражеском обстреле Зайцево.

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