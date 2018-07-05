Как выглядит обновленная Тарасова светлица в Каневе

Реставратор кровель Евгений Полич радуется: с новой камышовой крышей, дом Кобзаря как только построенный. Тарасову комнату в Каневе последний раз перекрывали соломой еще 10 лет назад. Но кровля со временем испортилась, и это создало серьезную угрозу для всей экспозиции. Найти же специальный, мелкий камыш было нелегко.

Да еще и заготавливать его надо зимой, чтобы насекомые не заводились. Солому надо еще и специально очистить и правильно высушить.

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Но самое сложное было найти мастеров-реставраторов, говорит председатель фонда Родная страна Николая Томенко, который и помог с восстановлением комнаты.

Мастеров нашли в Переяславе-Хмельницком. На реставрацию ушло почти два месяца 1300 кулей тростника и почти 250 тыс грн. Делали по традиционной народной технологии. Разве что немного ее осовременили.

За две недели Тарасова светлица снова откроет двери для посетителей. И их ждет обновленная экспозиция.

К слову, археологи раскопали в Помпеях древний Дом дельфинов.

Опубликовано Июль, 05 в 15:19



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