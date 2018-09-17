Как выглядят новые бэби-боксы: первые впечатления мам

С октября бейби-боксы будут выдавать сразу в родильных домах при выписке мам с младенцами. Пока здесь они пишут заявление, а получить могут по месту жительства.

Пакет малыша – это правительственная инициатива. Выдаваемого дополнительно к уже существующим выплатам при рождении ребенка. В 2019 году программа бейби-боксов обойдется государству почти в 2 млрд. грн.

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В перечне – 30 наименований товаров, их закупают через систему Прозрачно. Черкасская область получила первую партию пакетов малыша, это 255 бейби-боксов. Пока их можно получить через органы социальной защиты населения. Для области из госбюджета на четыре месяца заложили более 14, 5 млн. грн.

Такая же система с 1930-х годов действует в Финляндии. Там наборы выдают до родов, а забрать бейби-бокс можно в почтовом отделении. Кроме перечня вещей в украинском пакете, к финскому – кладут и зимние вещи. Содержание просматривают каждый год. Как и финскую коробку, украинскую можно использовать как кроватку, а потом складывать туда игрушки.

К слову, пакет малыша: как получить помощь при рождении ребенка.

Опубликовано Сентябрь, 17 в 12:26



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