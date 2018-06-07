Как из морской воды добыть пресную и зачем Мариуполю ледокол – выставка в Греции
Профессиональные мореплаватели, судостроители и успешные бизнесмены морской отрасли. Уже полвека они съезжаются в столицу Греции.
Профессиональная выставка Посейдония – это как глобальный морской рынок. Именно здесь заключают крупные судостроительные соглашения и решают морские проблемы. Все эти десятки тысяч участников знают за чем сюда приехали.
Свои товары и технологии привезли почти 100 стран. Здесь и сверхмощные двигатели для яхт, и супернавигация, и построеные с нуля корабли. Правда, макеты. Китай берет величиной. Япония экологичностью.
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Все японские компании, что бы они не производили, пытаются минимизировать ущерб окружающей среде. Не отстают и западные производители. Хвастаются современными танкерами.
Впитывают как губка все эти новации 30 будущих специалистов украинской морской отрасли. Они победили в проекте Морское дело Фонда Бориса Колесникова, обойдя сотни конкурентов. Андрей разработал метод, как на корабле добыть из морской воды пресную.
А вот Никита научно обосновал, что Мариупольскому порту крайне необходим новый ледокол. Из-за проблем со льдом теряется половина дохода.
Студентам интересно все. Поэтому смело общаются с топ-менеджерами. А еще обмениваются опытом с греческими техническими вузами.
Верит, что морское дело даст работу украинским студентам и глава фонда Борис Колесников. Говорит, такое общение с промышленными гигантами – на руку прежде всего государству.
К слову, у границ Латвии замечены военные корабли РФ.