Как защититься от коллекторов – проект Александра Гумирова в Новых лидерах

К нему обращаются тогда, когда правоохранительные органы бессильны. Александр Гумиров помогает всем, кто стал жертвой коллекторского и рейдерского беспредела. На его счету десятки успешных судебных дел, где ему удалось отстоять права украинцев. Сейчас мужчина занимается еще 40-ка делами и мечтает, чтобы рейдерские атаки в стране исчезли.

Факты продолжают знакомить вас с победителями первого отборочного этапа проекта Новые лидеры. Их 100 – это лучшие из лучших, люди, которые способны реально изменить страну.

Подобные случаи с коллекторским произволом для правозащитника Александра Гумирова – обычное дело.

Третий год подряд он с единомышленниками помогает людям, которые стали заложниками валютных задолженностей и рейдерских атак.

Принцип работы прост – только к активистам поступает сообщение о захвате объекта,

в течение часа они приезжают на место конфликта и вытесняют обидчиков.

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Иногда отчаявшиеся люди сами приходят к Александру за помощью.

В последнее время в Украине коллекторские агентства значительно активизировались. Их жертвами становятся не только заложники валютных кредитов, но и владельцы перспективного бизнеса.

Александр пытается помочь всем.

Александр хочет предложить законопроект, который существенно уменьшил бы, а впоследствии и вообще уничтожил рейдерский беспредел.

Именно для этого он обратился к национальному проекту Новые лидеры.

Мужчина говорит – мечтает остаться без работы, но это произойдет только тогда, когда рейдерство совсем исчезнет в нашей стране. Но пока борется с ним изо всех сил.

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Опубликовано Июнь, 21 в 11:36



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